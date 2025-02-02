Ответный удар: Канада вводит 25% пошлины на товары из США

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По его словам, под канадские тарифы подпадут пиво, вино, продукты питания и бытовая техника, которые поставляются из США.

Также канадское правительство рассматривает введение пошлин в отношении критически важных минералов.

Джастин Трюдо заявил, что пытался провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом с момента его инаугурации. В ближайшее время он надеется провести поговорить с главой Белого дома.