Ответный удар: Канада вводит 25% пошлины на товары из США
Канада введет 25% пошлины на американские товары общей стоимостью 155 млрд канадских долларов. Меры коснутся продуктов питания и важных минералов.
Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По его словам, под канадские тарифы подпадут пиво, вино, продукты питания и бытовая техника, которые поставляются из США.
Также канадское правительство рассматривает введение пошлин в отношении критически важных минералов.
Джастин Трюдо заявил, что пытался провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом с момента его инаугурации. В ближайшее время он надеется провести поговорить с главой Белого дома.
Тарифная война между США и Канадой
В субботу, 1 февраля, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25% пошлины на канадский и мексиканский импорт, а также 10% пошлины на товары из Китая. Ограничения заработают с 4 февраля.
Также план включает введение 10% пошлины на энергетические продукты из Канады.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал немедленные ответные меры, если администрация Трампа введет пошлины.
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