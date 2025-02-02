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Ответный удар: Канада вводит 25% пошлины на товары из США

Воскресенье 02 февраля 2025 04:48
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Ответный удар: Канада вводит 25% пошлины на товары из США Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Канада введет 25% пошлины на американские товары общей стоимостью 155 млрд канадских долларов. Меры коснутся продуктов питания и важных минералов.

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, под канадские тарифы подпадут пиво, вино, продукты питания и бытовая техника, которые поставляются из США.

Также канадское правительство рассматривает введение пошлин в отношении критически важных минералов.

Джастин Трюдо заявил, что пытался провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом с момента его инаугурации. В ближайшее время он надеется провести поговорить с главой Белого дома.

Тарифная война между США и Канадой

В субботу, 1 февраля, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25% пошлины на канадский и мексиканский импорт, а также 10% пошлины на товары из Китая. Ограничения заработают с 4 февраля.

Также план включает введение 10% пошлины на энергетические продукты из Канады.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал немедленные ответные меры, если администрация Трампа введет пошлины.

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