"Звонок был идеальным": Трамп рассказал о разговоре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским "был идеальным и без давления". Об этом он написав в Twitter.

Трамп возмущен тем, что Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей Конгресса, начавшая процедуру импичмента, имеет право объявлять импичмент президенту США, хотя у нее нет большого большинство в Палате представителей.

"Она (Пелоси, - ред.) получила ноль голосов республиканцев, преступления не было, звонок с Украиной был идеальным, без давления, - добавил он.

Напомним, 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.

РБК-Украина писало, что Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа после публикации стенограммы его разговора с Зеленским. В ходе этого диалога Трамп намекал на необходимость расследования дела сына его оппонента Джо Байдена в Украине.

Кроме того, американские СМИ сообщили, что Трамп использовал вице-президента Майка Пенса для давления на украинского лидера.