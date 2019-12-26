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"Звонок был идеальным": Трамп рассказал о разговоре с Зеленским

Новости » Политика     26.12.2019 - 11:04
"Звонок был идеальным": Трамп рассказал о разговоре с Зеленским
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Трамп считает, что разговор с Зеленским был "без давления"

Президент США Дональд Трамп заявил, что его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским "был идеальным и без давления". Об этом он написав в Twitter.

Трамп возмущен тем, что Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей Конгресса, начавшая процедуру импичмента, имеет право объявлять импичмент президенту США, хотя у нее нет большого большинство в Палате представителей.

"Она (Пелоси, - ред.) получила ноль голосов республиканцев, преступления не было, звонок с Украиной был идеальным, без давления, - добавил он.

&quot;Звонок был идеальным&quot;: Трамп рассказал о разговоре с Зеленским

Напомним, 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.

РБК-Украина писало, что Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа после публикации стенограммы его разговора с Зеленским. В ходе этого диалога Трамп намекал на необходимость расследования дела сына его оппонента Джо Байдена в Украине.

Кроме того, американские СМИ сообщили, что Трамп использовал вице-президента Майка Пенса для давления на украинского лидера.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДональд Трамп
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