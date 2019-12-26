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"Дзвінок був ідеальним": Трамп розповів про розмову із Зеленським

Новини » Політика     26.12.2019 - 11:04
"Дзвінок був ідеальним": Трамп розповів про розмову із Зеленським
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Трамп вважає, що розмова з Зеленським була "без тиску"

Президент США Дональд Трамп заявив, що його розмова з президентом України Володимиром Зеленським "була ідеальною і без тиску". Про це він написав у Twitter.

Трамп обурений тим, що Ненсі Пелосі, спікер Палати представників Конгресу, яка почала процедуру імпічменту, має право оголошувати імпічмент президенту США, хоча у неї немає великої більшість в Палаті представників.

"Вона (Пелосі, - ред.) отримала нуль голосів республіканців, злочину не було, дзвінок з Україною був ідеальним, без тиску, - додав він.

&quot;Дзвінок був ідеальним&quot;: Трамп розповів про розмову із Зеленським

Нагадаємо, 19 грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті звинувачення проти президента США Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту.

РБК-Україна писало, що Пелосі оголосила про початок процедури імпічмента Трампа після публікації стенограми його розмови з Зеленським. В ході цього діалогу Трамп натякав на необхідність розслідування справи сина його опонента Джо Байдена в Україні.

Крім того, американські ЗМІ повідомили, що Трамп використовував віце-президента Майка Пенса для тиску на українського лідера.

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Новини України Володимир ЗеленськийДональд Трамп
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