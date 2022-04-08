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Звонки между Украиной и ЕС станут доступнее: операторы подписали соглашение

Фото: звонки в страны ЕС станут более доступными (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Мобильные операторы стран Евросоюза и Украины подписали совместное заявление о скоординированных шагах для обеспечения доступной связи между абонентами. Данная инициатива поможет украинским беженцам поддерживать связь с родными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

Сообщается, что операторы обязались снизить тарифы или отменить роуминг, а также стоимость международных звонков между ЕС и Украиной.

"Я приветствую сегодняшний важный шаг к действительно бесплатному роумингу для украинских беженцев. Наши совместные усилия окупились… Снижая оптовые ограничения, украинские операторы смогут с большей готовностью предлагать своим клиентам бесплатный роуминг в Европейском союзе, облегчая им возможность оставаться на связи со своей семьей и друзьями в Украине", - заявила докладчик Европарламента по новому регулированию роуминга Анжелика Винциг.

Мобильные операторы снизят оптовые тарифы на роуминг и другие сборы, что приведет к минимуму дополнительные расходы как для европейских, так и для украинских операторов. Совместное заявление уже подписали 24 оператора в странах ЕС, а также украинские "Киевстар", lifecell и Vodafone.

Напомним, ранее Украина просила отключить российских операторов от роуминга в странах ЕС.

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