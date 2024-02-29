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Зволікання матимуть високу ціну. SPRAVDI пояснив важливість фіндопомоги США Україні

Четвер 29 лютого 2024 12:26
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Зволікання матимуть високу ціну. SPRAVDI пояснив важливість фіндопомоги США Україні Фото: SPRAVDI пояснив важливість фіндопомоги США Україні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Американський законопроєкт про 60 млрд доларів допомоги для України є критично важливим для нашої країни. Зволікання щодо нього матимуть надто високу ціну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Як нагадує пресслужба, голови 23 парламентів країн світу, а також спікерка Європарламенту закликали спікера Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки (США) Майка Джонсона винести на розгляд законопроєкт про 60 млрд доларів допомоги для України.

Після позитивного голосування в Сенаті, 13 лютого, Палата представників Конгресу - залишилась останньою інстанцією для схвалення допомоги нашій країні.

Чому допомога є важливою

Україна потребує ухвалення фінансової допомоги впродовж місяці. Не лише Київ, але й два десятки інших країн покладають надії на раціональність й ефективність американського Конгресу.

"Американська допомога Україні - це інвестиція у міжнародну безпеку, яка може запобігти розширенню кризи до глобальних масштабів", - додає пресслужба.

Тим часом нестача боєприпасів уже вкрай негативно позначається на ситуації на фронті, у зв'язку з чим зволікання матимуть надто високу ціну для України й світу.

Допомога Україні від США

Минулого року Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також охорону американського кордону. Республіканці відмовилися підтримувати ініціативу. Вони вимагали більш жорстких заходів щодо охорони кордонів. Таким чином, допомога Україні стала залежною від позиції членів Республіканської партії.

Нещодавно у Сенаті США почали розглядати законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню без грошей для кордону. Вже 13 лютого, його підтримали сенатори.

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, він ще має пройти Палату представників і бути підписаний президентом Джо Байденом.

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