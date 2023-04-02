Звинуватять Україну. Окупанти планують ліквідувати колаборантів на Запорізькому напрямку

Росіяни планують ліквідувати колаборантів на Запорізькому напрямку. При цьому звинуватити у цьому вони хочуть Україну.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.
За його словами, українські партизани мають дані про те, що окупанти ліквідують колаборантів під час "жесту доброї волі" з Василівки.
"З життям можуть розпрощатися зрадники, які забагато знають та можуть свідчити проти рашистського режиму у судах. Особливо так звані представники місцевих окупаційних адміністрацій та поліцаї", - написав Федоров.
Він зауважив, що всіх зрадників ніхто не любить і вони нікому не потрібні.
"Що ж, ми давно попереджали: зрадники нікому не потрібні. За гроші продали Батьківщину, за них же і помруть", - заявив він.
Нагадаємо, 27 березня у Маріуполі підірвали автівку так званого "начальника управління поліції" Михайла Москвіна. За попередньою інформацією, колаборант перебуває в лікарні у важкому стані.
Після інциденту в окупованому місті росіяни посилили перевірку та патрулювання вулиць.
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