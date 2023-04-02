Обвиняют Украину. Оккупанты планируют ликвидировать коллаборантов на Запорожском направлении

По его словам, у украинских партизан данные о том, что оккупанты ликвидируют коллаборантов во время "жеста доброй воли" из Васильевки.

"С жизнью могут расстаться предатели, которые слишком много знают и могут свидетельствовать против рашистского режима в судах. Особенно так называемые представители местных оккупационных администраций и полицейские", - написал Федоров.

Он заметил, что всех предателей никто не любит, и они никому не нужны.

"Что ж, мы давно предупреждали: предатели никому не нужны. За деньги продали Родину, за них и умрут", - заявил он.