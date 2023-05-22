Звинувачував у війні "сатанинську мафію". Проросійському тіктокеру повідомили про підозру

Служба безпеки викрила у Києві TikTok-блогера, який заперечував збройну агресію Росії та звинувачував у війні "сатанинську мафію".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Зловмисником виявився 46-річний мешканець столиці. На власній сторінці у соцмережі TikTok він розміщував дописи, в яких заперечував збройну агресію РФ і дискредитував військово-політичне керівництво України. У відеоматеріалах підозрюваний звинувачував у війні "сатанинську мафію".
Також він брав активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня і на початку квітня. Тоді блогер публічно підбурював людей чинити спротив законним діям представників влади та правоохоронців.
Крім того, він безпідставно звинувачував українських захисників у розв’язанні війни.
Під час обшуку за адресою проживання зловмисника виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон з доказами незаконної діяльності.
Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що СБУ затримала російську інформаторку, яка вишукала українську ППО в районі Бахмуту Донецької області. Часом їй доводилося йти на всякі хитрощі, щоб дізнатися потрібні дані.
Також раніше ми писали, що жителька Одеси у соціальних мережах закликала людей підтримувати росіян. Правоохоронці її виявили та оголосили підозру.
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