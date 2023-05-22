RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обвинял в войне "сатанинскую мафию". Пророссийскому тиктокеру сообщили о подозрении

Фото: тикокеру, оправдывавшему агрессию РФ, сообщили о подозрении (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности разоблачила в Киеве TikTok-блоггера, который отрицал вооруженную агрессию России и обвинял в войне "сатанинскую мафию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленником оказался 46-летний житель столицы. На своей странице в соцсети TikTok он размещал сообщения, в которых отрицал вооруженную агрессию РФ и дискредитировал военно-политическое руководство Украины. В видеоматериалах подозреваемый обвинял в войне "сатанинскую мафию".

Также он активно участвовал в провокациях на территории Киево-Печерской лавры в конце марта и начале апреля. Тогда блоггер публично подстрекал людей сопротивляться законным действиям представителей власти и правоохранителей.

Кроме того, он безосновательно обвинял украинских защитников в развязывании войны.

В ходе обыска по адресу жительства злоумышленника обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами незаконной деятельности.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что СБУ задержала российскую информаторку, которая выискивала украинскую ПВО в Бахмуте Донецкой области. Иногда ей приходилось идти на всякие уловки, чтобы узнать нужные данные.

Также ранее мы писали, что жительница Одессы в социальных сетях призвала людей поддерживать россиян. Правоохранители ее обнаружили и объявили подозрение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины