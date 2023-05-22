Обвинял в войне "сатанинскую мафию". Пророссийскому тиктокеру сообщили о подозрении

Служба безопасности разоблачила в Киеве TikTok-блоггера, который отрицал вооруженную агрессию России и обвинял в войне "сатанинскую мафию".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Злоумышленником оказался 46-летний житель столицы. На своей странице в соцсети TikTok он размещал сообщения, в которых отрицал вооруженную агрессию РФ и дискредитировал военно-политическое руководство Украины. В видеоматериалах подозреваемый обвинял в войне "сатанинскую мафию".
Также он активно участвовал в провокациях на территории Киево-Печерской лавры в конце марта и начале апреля. Тогда блоггер публично подстрекал людей сопротивляться законным действиям представителей власти и правоохранителей.
Кроме того, он безосновательно обвинял украинских защитников в развязывании войны.
В ходе обыска по адресу жительства злоумышленника обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами незаконной деятельности.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что СБУ задержала российскую информаторку, которая выискивала украинскую ПВО в Бахмуте Донецкой области. Иногда ей приходилось идти на всякие уловки, чтобы узнать нужные данные.
Также ранее мы писали, что жительница Одессы в социальных сетях призвала людей поддерживать россиян. Правоохранители ее обнаружили и объявили подозрение.
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