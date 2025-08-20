UA

Війна в Україні

"Звільняємо українську територію". Сирський розповів про найгарячіші напрямки на сході

Фото: Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Найгарячішими напрямками на сході залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський напрямки. Також противник посилює тиск на півночі Донецької області, зокрема на Лиманському напрямку.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"Присвятив день робочій поїздці в підрозділи, які виконують бойові завдання в Донецькій області. Найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський. Також противник посилює тиск на півночі Донеччини, на Лиманському напрямку", - зазначив Сирський.

За його словами, Сили оборони ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил росіян, стримують їхні штурми та подекуди проводять активні дії у відповідь.

"Плідно поспілкувався з командирами бригад і корпусів, щоб мати якомога детальнішу та об’єктивнішу інформацію про ситуацію на полі бою та в управлінських ланках. На основі доповідей ухвалив необхідні рішення для посилення стійкості оборони", - додав він.

Сирський також підкреслив, що Збройні сили України спроможні й надалі виконувати завдання за призначенням.

"Ми відстоюємо та звільняємо українську територію. Підрозділи на Донеччині отримують для цього всебічну допомогу та підсилення", - підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Просування ЗСУ у Донецькій області

Раніше повідомлялось, що Сили оборони України за останні два тижні зачистили низку населених пунктів у Донецькій області та завдали противнику значних втрат у живій силі й техніці.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, з 4 по 17 серпня українські військові повністю зачистили села Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь. У результаті боїв війська РФ втратили майже тисячу військових убитими, понад 350 пораненими, ще 37 окупантів потрапили в полон.

Окрім того, за останню добу, з 19 до 20 серпня, росіяни втратили на фронті ще 920 солдатів. Також ЗСУ знищили танк та 4 бронемашини, багато артсистем, дронів та автомобільної техніки армії РФ.

Олександр Сирський