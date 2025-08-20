"Звільняємо українську територію". Сирський розповів про найгарячіші напрямки на сході

"Присвятив день робочій поїздці в підрозділи, які виконують бойові завдання в Донецькій області. Найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський. Також противник посилює тиск на півночі Донеччини, на Лиманському напрямку", - зазначив Сирський.

За його словами, Сили оборони ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил росіян, стримують їхні штурми та подекуди проводять активні дії у відповідь.

"Плідно поспілкувався з командирами бригад і корпусів, щоб мати якомога детальнішу та об’єктивнішу інформацію про ситуацію на полі бою та в управлінських ланках. На основі доповідей ухвалив необхідні рішення для посилення стійкості оборони", - додав він.

Сирський також підкреслив, що Збройні сили України спроможні й надалі виконувати завдання за призначенням.

"Ми відстоюємо та звільняємо українську територію. Підрозділи на Донеччині отримують для цього всебічну допомогу та підсилення", - підсумував головнокомандувач ЗСУ.