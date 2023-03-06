UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Звільнив заступника голови і не тільки. Зеленський затвердив кадрові перестановки в СБУ

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент Володимир Зеленський затвердив звільнення кількох співробітників Служби безпеки України. Зокрема, посаду заступника голови СБУ залишив Олександр Якушев.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази.

Згідно з документами, крім Якушева було звільнено:

  • начальника управління СБУ у Сумській області Едуарда Федорова;
  • начальника управління СБУ у Запорізькій області Бориса Безрукого;
  • начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ Ігоря Носка;
  • начальника департаменту господарського забезпечення Олександра Провоторова.

При цьому президент уже призначив начальником управління СБУ у Сумській області Олега Красношапку, а начальником департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ - Олега Храмова.

Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив начальників управління СБУ у трьох областях.

Також ми писали, що Зеленський підписав указ, згідно з яким посаду втратив заступник командувача Нацгвардії України Руслан Дзюба.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСлужба безпеки України