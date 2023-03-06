Звільнив заступника голови і не тільки. Зеленський затвердив кадрові перестановки в СБУ

Президент Володимир Зеленський затвердив звільнення кількох співробітників Служби безпеки України. Зокрема, посаду заступника голови СБУ залишив Олександр Якушев.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази.
Згідно з документами, крім Якушева було звільнено:
При цьому президент уже призначив начальником управління СБУ у Сумській області Олега Красношапку, а начальником департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ - Олега Храмова.
Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив начальників управління СБУ у трьох областях.
Також ми писали, що Зеленський підписав указ, згідно з яким посаду втратив заступник командувача Нацгвардії України Руслан Дзюба.
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