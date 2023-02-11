Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії

Сьогодні, 11 лютого, Руслана Дзюбу було звільнено з посади заступника командувача Нацгвардії України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

Згідно з указом 74/2023 президента України Володимира Зеленського було звільнено заступника командувача Нацгвардії України. "Звільнити Дзюбу Руслана Володимировича з посади заступника командувача Національної гвардії України", - йдеться в тексті указу. Зазначимо, Дзюба також був заступником командувача НГУ з тилу та був начальником логістики.