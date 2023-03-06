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Уволил замглавы и не только. Зеленский утвердил кадровые перестановки в СБУ

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Владимир Зеленский утвердил увольнение ряда сотрудников Службы безопасности Украины. В частности, должность замглавы СБУ покинул Александр Якушев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы.

Согласно документам, помимо Якушева были уволены:

  • начальник управления СБУ в Сумской области Эдуард Федоров;
  • начальник управления СБУ в Запорожской области Борис Безрукий;
  • начальник департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ Игорь Носко;
  • начальник департамента хозяйственного обеспечения Александр Провоторов.

При этом президент уже назначил начальником управления СБУ в Сумской области Олега Красношапку, а начальником департамента охраны государственной тайны и лицензирования - Олега Храмова.

Напомним, ранее Зеленский уволил начальников управления СБУ в трех областях.

Также мы писали, что Зеленский подписал указ, согласно которому должности лишился заместитель командующего Нацгвардией Украины Руслан Дзюба.

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