Уволил замглавы и не только. Зеленский утвердил кадровые перестановки в СБУ

Президент Владимир Зеленский утвердил увольнение ряда сотрудников Службы безопасности Украины. В частности, должность замглавы СБУ покинул Александр Якушев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы.
Согласно документам, помимо Якушева были уволены:
При этом президент уже назначил начальником управления СБУ в Сумской области Олега Красношапку, а начальником департамента охраны государственной тайны и лицензирования - Олега Храмова.
Напомним, ранее Зеленский уволил начальников управления СБУ в трех областях.
Также мы писали, что Зеленский подписал указ, согласно которому должности лишился заместитель командующего Нацгвардией Украины Руслан Дзюба.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.