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У звільненому Лимані виявили вже більше 200 могил і братське поховання

Фото: у звільненому Лимані виявили вже більше 200 могил і братське поховання (pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Лимані та Святогірську Донецької області розпочали ексгумацію та перезахоронення загиблих під час окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"У Лимані наразі відомо про два поховання. Одне з них налічує близько двох сотень могил. За попередньою інформацією, це - одиночні могили, де поховані цивільні. На іншій ділянці - братська могила, у якій, за оперативними даними, можуть бути як військові, так і цивільні. Точну кількість ще доведеться встановити", - написав він.

Кириленко зазначив, що наразі правоохоронці досліджують ці місця і скоро приступлять до процесу ексгумації.

Він також повідомив, що у Святогірську міському кладовищі перезахоронили 21 тіло цивільних, які загиблі в окупації.

Кириленко додав, що у той час, коли Святогірськ був в окупації і за нього тривали бої, загиблих закопували на вулицях і подвір'ях. Усі тіла з числа перезахоронених сьогодні, ідентифіковані та належним чином предані землі.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці виявили 60 тіл загиблих людей у деокупованому Лимані.

Окрім того, у селі Яцьківка під Лиманом виявили штаб окупантів, який вони облаштували в одному з приватних будинків.

Нагадаємо, що 1 жовтня українські військові звільнили Лиман.

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Донецька область