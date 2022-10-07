В освобожденном Лимане обнаружили уже более 200 могил и братское захоронение

"В Лимане на данный момент известно о двух захоронениях. Одно из них насчитывает около двух сотен могил. По предварительной информации, это - одиночные могилы, где похоронены гражданские. На другом участке - братская могила, в которой, по оперативным данным, могут быть как военные, так и гражданские. Точное количество еще предстоит установить", - написал он.

Кириленко отметил, что в настоящее время правоохранители исследуют эти места и скоро приступят к процессу эксгумации.

Он также сообщил, что в Святогорском городском кладбище перезахоронили 21 тело гражданских, погибших в оккупации.

Кириленко добавил, что в то время, когда Святогорск был в оккупации и за него продолжались бои, погибших закапывали на улицах и дворах. Все тела из числа перезахороненных сегодня идентифицированы и должным образом преданы земле.