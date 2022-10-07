В деокупованому Лимані вже знайшли 60 тіл загиблих

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МВС України.

"В Лимані ми виявили 60 тіл загиблих, з них на сьогодні змогли ідентифікувати 31 людину. Цей процестриває", - заявив очільник МВС України Денис Монастирський.

За його словами, найбільше, що вражає майже в кожному місті, куди після деокупації заходять наші підрозділи - це місця поховань.

"Емоції людей були непростими, тому що вони прожили багато місяців під окупацією і не розуміли, наскільки надовго повернулася українська влада. Зараз люди отримали практично всі послуги. Це стосується поновлення документів, які були знищені чи втрачені", - додав міністр.

Монастирський додав, що практично кожен десятий будинок в Лимані зруйнований вщент, а половину будинків суттєво пошкоджено, світла, тепла в місті немає.

Найгострішим питанням він називає розмінування, оскільки забрудненість вибухонебезпечними предметами територій є серйозною перешкодою для відновлення діяльності всіх органів влади та життя людей у місті.