В деокупованому Лимані вже знайшли 60 тіл загиблих
У звільненому Лимані (Донецька область) правоохоронцям вже вдалося знайти тіла 60 загиблих осіб. Наразі триває процес ідентифікації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МВС України.
"В Лимані ми виявили 60 тіл загиблих, з них на сьогодні змогли ідентифікувати 31 людину. Цей процестриває", - заявив очільник МВС України Денис Монастирський.
За його словами, найбільше, що вражає майже в кожному місті, куди після деокупації заходять наші підрозділи - це місця поховань.
"Емоції людей були непростими, тому що вони прожили багато місяців під окупацією і не розуміли, наскільки надовго повернулася українська влада. Зараз люди отримали практично всі послуги. Це стосується поновлення документів, які були знищені чи втрачені", - додав міністр.
Монастирський додав, що практично кожен десятий будинок в Лимані зруйнований вщент, а половину будинків суттєво пошкоджено, світла, тепла в місті немає.
Найгострішим питанням він називає розмінування, оскільки забрудненість вибухонебезпечними предметами територій є серйозною перешкодою для відновлення діяльності всіх органів влади та життя людей у місті.
Нагадаємо, що 1 жовтня українські військові увійшли до Лиману.
Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові повністю зачистили Лиман від окупантів.
Натепер поліція та сапери продовжують очищати Лиман від залишків окупантів та мін.
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