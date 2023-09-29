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Звільнення всієї території України. Данілов розкрив "невелику таємницю"

Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Зараз українське військово-політичне керівництво розробляє документ про концепцію звільнення всіх окупованих російськими загарбниками територій країни, як це відбуватиметься і що для цього потрібно.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Наталі Мосейчук.

За словами Данілова, цей документ, найімовірніше, спочатку розглядатиметься на Ставці верховного головнокомандувача, президента Володимира Зеленського.

"Можу відкривати невеличку таємницю. На одному із засідань Ставки верховного головнокомандувача, яке нещодавно відбувалося, президент попросив мати розуміння - як ми будемо звільняти всю нашу територію, всю нашу країну, і як це буде виглядати, та що для цього потрібно", - зазначив він.

Так, розповів секретар РНБО, зараз йде "велика робота" щодо такого концепту.

"Це непростий такий документ, і він буде спочатку скорше за все розглядатися на Ставці верховного головнокомандувача", - додав Данілов.

Питання звільнення окупованих територій

Офіційні представники України неодноразово заявляли про те, що завершення війни з РФ можливе лише за повної деокупації територій, у тому числі й Криму.

Президент Володимир Зеленський зазначав, що Україну неможливо уявити без Криму.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявляв, що ЗСУ мають скоро увійти до Криму. Фактично до звільнення півострова залишилося чекати недовго.

Нагадаємо також, що Міністерство внутрішніх справ раніше розробило алгоритм роботи після того, як Україна звільнить частини Донецької та Луганської областей і Крим, які перебували під контролем Росіє дев'ять років.

На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, для таких територій не повинно бути жодної окремої політики.

 

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Олексій Данілов