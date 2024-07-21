Звільнення за власним бажанням. Що робити, якщо керівництво не приймає заяву

Як екологічно звільнитися, щоб це не викликало конфлікту

"Екологічне звільнення вийде лише в тому випадку, якщо сторони не мають взаємних претензій і в перспективі вони не виключають відновлення співпраці", - каже кар’єрна консультантка Наталія Поставна.

Як правильно заявити керівництву про звільнення:

керівництво повинно дізнатися про звільнення першим

будьте готові до запитання: "Чому?"

залишайтеся професіоналом. Так чи інакше, вам доведеться відпрацьовувати якусь кількість часу (3 дні, 1 тиждень, 2 тижні), тому перед звільненням закрийте усі справи, та працюйте все одно відповідально. Щоб не нашкодити своїй професійній репутації

передайте всі справи, залиште всі необхідні документи та контакти та наведіть лад на своєму робочому місці

Що робити, якщо керівництво не приймає заяву

"Якщо керівництво не хоче приймати заяву на звільнення, тоді треба цю заяву і відправити роботодавцю рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Дата вручення листа вважатиметься моментом подачі заяви на звільнення. Після цього людина ще має попрацювати 14 днів, а тоді забрати трудову книжку й отримати повний розрахунок", - каже юрист Мар'ян Сащук.

Якщо людина вирішила звільнися за власним бажанням і подала заяву керівництву, а тоді передумала і за два тижні роботодавець не знайшов нового працівника, то людина за згодою керівництва може повернутися на свою посаду.

"Тоді заява про звільнення вважається відкликаною і людина може продовжувати працювати", - додає юрист.