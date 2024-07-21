Звільнення за власним бажанням. Що робити, якщо керівництво не приймає заяву

При звільненні за власним бажанням працівник має ще протягом двох тижнів повноцінно працювати і закрити усі свої робочі справи. Втім, іноді буває, що керівництво відмовляється приймати заяву про звільнення.
РБК-Україна розпитало експертів, як звільнитись без скандалів і що робити, якщо керівництво не підписує заяви.
"Екологічне звільнення вийде лише в тому випадку, якщо сторони не мають взаємних претензій і в перспективі вони не виключають відновлення співпраці", - каже кар’єрна консультантка Наталія Поставна.
Як правильно заявити керівництву про звільнення:
"Якщо керівництво не хоче приймати заяву на звільнення, тоді треба цю заяву і відправити роботодавцю рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Дата вручення листа вважатиметься моментом подачі заяви на звільнення. Після цього людина ще має попрацювати 14 днів, а тоді забрати трудову книжку й отримати повний розрахунок", - каже юрист Мар'ян Сащук.
Якщо людина вирішила звільнися за власним бажанням і подала заяву керівництву, а тоді передумала і за два тижні роботодавець не знайшов нового працівника, то людина за згодою керівництва може повернутися на свою посаду.
"Тоді заява про звільнення вважається відкликаною і людина може продовжувати працювати", - додає юрист.
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