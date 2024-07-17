Штраф до 80 тисяч. За яке порушення роботодавцям загрожує покарання
Дискримінація на робочому місці є серйозним порушенням. Оштрафувати роботодавців можуть навіть за дискримінацію громадян у вакансіях.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів адвокат Анатолій Перепельченко з юридичної компанії "Приходько та партнери".
Зміст
- Основне про дискримінацію на робочому місці
- Дискримінація за статтю: які штрафи загрожують роботодавцям
- Що робити у випадку дискримінації за статтю
Основне про дискримінацію на робочому місці
В Україні будь-яка дискримінація на робочому місці заборонена Кодексом законів про працю (КЗпП).
У статті 2 "Рівність трудових прав громадян України, недопущення дискримінації у сфері праці" зазначається, що під заборону підпадає будь-яка дискримінація:
- порушення принципу рівності прав і можливостей
- пряме або непряме обмеження прав працівників
Уточнюється, що на обмеження прав працівників не можуть впливати:
- раса чи колір шкіри
- політичні, релігійні та інші переконань
- стать
- гендерна ідентичність, сексуальна орієнтація
- етнічне, соціальне та іноземне походження
- вік
- стан здоров'я, інвалідність
- підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД
- сімейний та майновий стан, сімейні обов'язки
- місце проживання
- членство у професійній спілці чи іншому громадському об'єднанні
- участь у страйку
- звернення або намір звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їхніх прав
- повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень (інших порушень закону "Про запобігання корупції"), а також сприяння особі у здійсненні такого повідомлення
- мовні або інші ознаки, не пов'язані з характером роботи або умовами її виконання
Дискримінація за статтю: які штрафи загрожують роботодавцям
За словами Перепельченка, дискримінація за статтю на робочому місці є серйозним порушенням.
"Тому кожен працівник має знати свої права та куди звертатися за допомогою", - зауважив він.
Юрист пояснив, що під час воєнного стану, коли багато чоловіків - на фронті, жінки все частіше обіймають посади, які традиційно вважалися чоловічими.
"Це ще раз підкреслює важливість однакового ставлення до всіх працівників незалежно від статі", - додав він.
Експерт наголосив, що державою також передбачені штрафи для роботодавців за дискримінацію у вакансіях.
"Тобто не можна вказувати вік, стать або інші вимоги, які надають перевагу чоловікові/жінці тощо. Штраф сплачується у десятикратному розмірі мінімальної зарплатні", - пояснив Перепельченко.
Отже, у 2024 році розмір такого штрафу становить 80 000 гривень.
Що робити у випадку дискримінації за статтю
Якщо людина на роботі стикається з дискримінацією за статтю, захистити свої права вона може кількома способами.
Перш за все - звернутись до відділу кадрів або керівництва підприємства.
На думку юриста, варто почати саме з "внутрішнього розгляду ситуації".
"Можливо, питання можна вирішити безпосередньо з керівництвом", - зауважив він.
Інший спосіб - звернення до Державної служби України з питань праці.
"Цей орган здійснює контроль за дотриманням законодавства про працю, включаючи питання дискримінації. Скаргу можна подати через офіційний сайт Держпраці або особисто", - пояснив адвокат.
Ще один варіант - звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Він також розглядає скарги на порушення прав людини, зокрема й щодо дискримінації.
Останньою інстанцією, яка може допомогти розв'язати питання щодо дискримінації, є суд.
"Особа має право подати позов до суду для захисту своїх прав і відшкодування моральної та матеріальної шкоди", - підсумував Перепельченко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що роботодавцям можуть дозволити звільняти працівників за порушення "правил поведінки".
Натомість українцям можуть дозволити офіційно "скаржитись" на роботодавців під час війни.
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