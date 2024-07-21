RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Увольнение по собственному желанию. Что делать, если руководство не принимает заявление

Что делать, если руководство не принимает заявление об увольнении (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

При увольнении по собственному желанию работник должен еще в течение двух недель полноценно работать и закрыть все свои рабочие дела. Но иногда бывает, что руководство отказывается принимать заявление об увольнении.

РБК-Украина расспросила экспертов, как уволиться без скандалов и что делать, если руководство не подписывает заявления.

Как экологически уволиться, чтобы это не вызвало конфликта

"Экологическое увольнение получится только в том случае, если стороны не имеют взаимных претензий и в перспективе они не исключают возобновления сотрудничества", - говорит карьерная консультант Наталья Поставная.

Как правильно заявить руководству об увольнении:

  • руководство должно узнать об увольнении первым
  • будьте готовы к вопросу: "Почему?"
  • оставайтесь профессионалом. Так или иначе, вам придется отрабатывать какое-то количество времени (3 дня, 1 неделя, 2 недели), поэтому перед увольнением закройте все дела и работайте все равно ответственно. Чтобы не навредить своей профессиональной репутации
  • передайте все дела, оставьте все необходимые документы и контакты и наведите порядок на своем рабочем месте

Что делать, если руководство не принимает заявление

"Если руководство не хочет принимать заявление на увольнение, тогда нужно это заявление и отправить работодателю заказным письмом с уведомлением о вручении. Дата вручения письма будет считаться моментом подачи заявления на увольнение. После этого человек еще должен поработать 14 дней, а потом забрать трудовую книжку и получить полный расчет", - говорит юрист Марьян Сащук.

Если человек решил уволиться по собственному желанию и подал заявление руководству, а затем передумал и через две недели работодатель не нашел нового работника, то человек с согласия руководства может вернуться на свою должность.

"Тогда заявление об увольнении считается отозванным и человек может продолжать работать", - добавляет юрист.

Читайте также о том, как правильно простить у руководства повышение зарплаты.

Раньше мы писали о том, за какое нарушение работодателям грозит штраф до 80 тысяч.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Советы юристаРабота в Украине