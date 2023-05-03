Для звільнення з військової служби додали нові підстави: рішення Ради

"Рада додала додаткові підстави для звільнення з військової служби якщо близькі родичі загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони. "За" №8009 в цілому - 291(голосів - ред.)", - написав Железняк.

Про кого йде мова

Як пояснив нардеп, тепер військовослужбовець також може демобілізуватися за такими обставинами: якщо в нього загинули або зникли безвісти близькі родичі.

Мова йде про тих, у кого близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, вчора Верховна рада підтримала законопроект, яким пропонувалося продовжити воєнний стан та мобілізацію в країні на 90 днів. Таким чином, мобілізація триватиме в країні щонайменше до середини серпня.

Додамо, також РБК-Україна пояснювало, хто має право на відстрочку від призову на військову службу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.