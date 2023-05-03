Для увольнения с военной службы добавили новые основания: решение Рады

"Рада добавила дополнительные основания для увольнения с военной службы, если близкие родственники погибли или пропали без вести во время осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны. "За" №8009 в целом - 291(голосов - ред.)", - написал Железняк.

О ком идет речь

Как пояснил нардеп, теперь военнослужащий также может демобилизоваться по таким обстоятельствам: если у него погибли или пропали без вести близкие родственники.

Речь идет о тех, у кого близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживании вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Напомним, вчера Верховная рада поддержала законопроект, которым предлагалось продлить военное положение и мобилизацию в стране на 90 дней. Таким образом, мобилизация будет продолжаться в стране, по меньшей мере, до середины августа.

Добавим, что РБК-Украина объясняло, кто имеет право на отсрочку от призыва на военную службу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.