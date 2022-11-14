Звільнення правого берега Дніпра та наступ росіян на Донбасі: британська розвідка оновила карту

Українські військові звільнили Херсонську та Миколаївську області на правому берегу Дніпра. Тим часом росіяни продовжують спроби наступу на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти британської розвідки.

Згідно з даними карти, ЗСУ деокупували правобережжя Дніпра та продовжують розвивати наступ і на лівому березі.

До того ж, на карті зображено Кінбурнську косу як звільнену від російських окупантів. При цьому жодних повідомлень офіційної влади щодо деокупацї коси у Миколаївській області не було.

Українські бійці також зберігають перевагу на сході Харківської області у районі річки Оскіл. На півночі Донецької області, поблизу Лиману, ініціатива так само за ЗСУ.

Тим часом російські загарбники намагаються проводити наступальні дії у центральній частині Донецької області. Вони сконцентрували свої сили поблизу Бахмута і між селищем Піски та містом Горлівка.