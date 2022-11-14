Звільнення правого берега Дніпра та наступ росіян на Донбасі: британська розвідка оновила карту
Українські військові звільнили Херсонську та Миколаївську області на правому берегу Дніпра. Тим часом росіяни продовжують спроби наступу на Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти британської розвідки.
Згідно з даними карти, ЗСУ деокупували правобережжя Дніпра та продовжують розвивати наступ і на лівому березі.
До того ж, на карті зображено Кінбурнську косу як звільнену від російських окупантів. При цьому жодних повідомлень офіційної влади щодо деокупацї коси у Миколаївській області не було.
Українські бійці також зберігають перевагу на сході Харківської області у районі річки Оскіл. На півночі Донецької області, поблизу Лиману, ініціатива так само за ЗСУ.
Тим часом російські загарбники намагаються проводити наступальні дії у центральній частині Донецької області. Вони сконцентрували свої сили поблизу Бахмута і між селищем Піски та містом Горлівка.
Нагадаємо, військовий експерт зазначив, що після втечі з Херсону росіяни можуть посилити штурми на Донецькому напрямку.
Аналітики ISW вважають, що окупанти активізують атаки у Донецькій області, оскільки на цей напрямок кинуть сили з Херсону.
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