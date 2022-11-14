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Звільнення правого берега Дніпра та наступ росіян на Донбасі: британська розвідка оновила карту

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Понеділок 14 листопада 2022 15:33
Звільнення правого берега Дніпра та наступ росіян на Донбасі: британська розвідка оновила карту Фото: британська розвідка оновила карту бойових дій в Україні (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові звільнили Херсонську та Миколаївську області на правому берегу Дніпра. Тим часом росіяни продовжують спроби наступу на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти британської розвідки.

Згідно з даними карти, ЗСУ деокупували правобережжя Дніпра та продовжують розвивати наступ і на лівому березі.

До того ж, на карті зображено Кінбурнську косу як звільнену від російських окупантів. При цьому жодних повідомлень офіційної влади щодо деокупацї коси у Миколаївській області не було.

Звільнення правого берега Дніпра та наступ росіян на Донбасі: британська розвідка оновила карту

Українські бійці також зберігають перевагу на сході Харківської області у районі річки Оскіл. На півночі Донецької області, поблизу Лиману, ініціатива так само за ЗСУ.

Тим часом російські загарбники намагаються проводити наступальні дії у центральній частині Донецької області. Вони сконцентрували свої сили поблизу Бахмута і між селищем Піски та містом Горлівка.

Нагадаємо, військовий експерт зазначив, що після втечі з Херсону росіяни можуть посилити штурми на Донецькому напрямку.

Аналітики ISW вважають, що окупанти активізують атаки у Донецькій області, оскільки на цей напрямок кинуть сили з Херсону.

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