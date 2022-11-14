Освобождение правого берега Днепра и наступление россиян на Донбассе: британская разведка обновила карту

Украинские военные освободили Херсонскую и Николаевскую области на правом берегу Днепра. Тем временем россияне продолжают попытки наступления на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты британской разведки.

Согласно данным карты, ВСУ деоккупировали правобережье Днепра и продолжают развивать наступление и на левом берегу.

К тому же, на карте изображена Кинбурнская коса как освобожденная от российских оккупантов. При этом никаких сообщений официальных властей по поводу деоккупации косы в Николаевской области не было.

Украинские бойцы также сохраняют преимущество на востоке Харьковской области в районе реки Оскол. На севере Донецкой области, неподалеко Лимана, инициатива также за ВСУ.

Между тем, российские захватчики пытаются проводить наступательные действия в центральной части Донецкой области. Они сконцентрировали свои силы у Бахмута и между поселком Пески и городом Горловка.