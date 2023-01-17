Звільнення працівників та підвищення зарплат: які плани бізнесу на найближчі 12 місяців

Керівники українських підприємств у найближчі 12 місяців очікують скорочення кількості працівників. Водночас будуть змушені підняти зарплати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за IV квартал 2022 року.
Очікування щодо скорочень дещо покращилися: баланс відповідей - "мінус" 20,1% (у ІІI кварталі 2022 року - "мінус" 25,5%).
Зменшення кількості працівників очікують респонденти підприємств усіх видів діяльності. Найпесимістичніші оцінки в підприємств добувної промисловості, транспорту та зв’язку, а також сільського господарства (баланс відповідей "мінус" 40,0%, "мінус" 28,9% і "мінус" 26,1% відповідно).
Другий квартал поспіль респонденти очікують зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника. Баланс відповідей - 39,0% (у ІІІ кварталі 2022 року - 33,5%).
Найвищі очікування у підприємств торгівлі та уу великих підприємств. Найнижчі очікування у підприємств добувної промисловості та у малих підприємств.
Чергове опитування НБУ було проведено з 31 жовтня до 30 листопада 2022 року. В опитуванні взяли участь 637 підприємств із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.
Нагадаємо, керівники українських підприємств очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 23,3%. Інфляційні настрої бізнесу покращали.
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