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Як виростуть ціни в Україні: прогноз на 12 місяців

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Україна, Вівторок 17 січня 2023 11:00
Як виростуть ціни в Україні: прогноз на 12 місяців Фото: інфляційні очікування покращали (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Керівники українських підприємств очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 23,3%. Інфляційні настрої бізнесу покращали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за IV квартал 2022 року.

У першому кварталі 2022 року інфляція очікувалася на рівні 8,7%, у другому кварталі – 21,7%, у третьому - 25,2%.

Як виростуть ціни в Україні: прогноз на 12 місяців

При цьому 71,8% респондентів прогнозують, що зростання споживчих цін протягом наступних 12 місяців не перевищить 30,0% (у попередньому опитуванні так вважали 69,0%). Частка респондентів, які очікують, що інфляція не перевищить 20,0%, зросла до 37,6% із 28,3% у попередньому опитуванні

Як виростуть ціни в Україні: прогноз на 12 місяців

Найвагоміший фактор для зростання споживчих цін - військові дії (зазначили 89,2% респондентів). Істотно посилився вплив чинника "витрати на виробництво" (на 7,8 в.п. до 65,8% відповідей). Очікується послаблення впливу на зростання цін від курсового фактора (71,3% відповідей) порівняно з 77,9% у ІІІ кварталі 2022 року).

Як виростуть ціни в Україні: прогноз на 12 місяців

Чергове опитування НБУ було проведено з 31 жовтня до 30 листопада 2022 року. В опитуванні взяли участь 637 підприємств із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.

Нагадаємо, керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 42,59 грн/долар.

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