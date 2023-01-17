Увольнения сотрудников и повышение зарплат: каковы планы бизнеса на ближайшие 12 месяцев

Ожидания сокращений несколько улучшились: баланс ответов - "минус" 20,1% (в III квартале 2022 года - "минус" 25,5%).

Сокращение численности работников ожидают респонденты предприятий всех видов деятельности. Самые пессимистические оценки у предприятий добывающей промышленности, транспорта и связи, а также сельского хозяйства (баланс ответов "минус" 40,0%, "минус" 28,9% и "минус" 26,1% соответственно).

Второй квартал подряд респонденты ожидают роста будущих расходов на оплату труда одного наемного работника. Баланс ответов - 39,0% (в ІІІ квартале 2022 года - 33,5%).

Самые высокие ожидания у предприятий торговли и у крупных предприятий. Самые низкие ожидания у предприятий добывающей промышленности и малых предприятий.

Очередной опрос НБУ был проведен с 31 октября по 30 ноября 2022 года. В опросе приняло участие 637 предприятий из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.