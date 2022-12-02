Звільнення Кінбурнської коси: Кім пояснив, чому вона важлива

За його словами, це також посилить безпеку суден, які перевозять українське продовольство коридором.

"Географічно Кінбурнська коса дуже близько підходить до Очаківської громади. І через цей пролив є прямий захід до морських портів Миколаївщини. Тобто це дозволить унеможливити обстріл легкою зброєю, ПТРК, мінометними та артилерійськими снарядами суден, які потенційно проходитимуть зерновим коридором", - розповів Кім.

Він пояснив, з військового погляду, навіть маленький клаптик у морі дає додаткову дистанцію, як острів Зміїний чи Майський (штучний острів у Чорному морі, насипаний між Кінбурнською косою та Очаківським мисом, на вході у Дніпровсько-Бузький лиман).

"Тому що в морі - величезні відкриті простори, там це дуже важливо. Але в першу чергу (це - ред.) безпека Миколаївської області та конкретно Очаківської громади, яка зараз живе не як на звільненій території, а під завжди можливими обстрілами Росії", - зазначив Кім.

На питання журналіста, чи може коса стати плацдармом для подальшої деокупації півдня, він відповів, що так не вважає.

"Тобто плацдарм може бути де завгодно. Але там - одна дорога на Кінбурн і вихід, яким складно скористатися. Вона буде замінована і під вогнем", - підкреслив Кім.

За його словами, контроль над косою дозволить збільшити військово-морську активність та контролювати низку портів, а саме Миколаївського, а також тих, що йдуть по Південному Бугу - Новоодеський і Вознесенський, вони зможуть працювати. Також й термінали "Нібулона".

"(Долучення до зернового коридору цих портів - ред.) можливе. Але це - рішення вищого керівництва. І перемовин. Тому що насамперед вони мають юридично долучитися до цього коридору. Фізично уже можливо (зараз - ред.)", - каже Кім.

Він підсумував, що після звільнення Херсона під контролем росіян лишились буквально кілька населених пунктів на Кінбурнській косі, а саме: Покровка, Покровське і Василівка.

"Щоб ви розуміли, росіяни примусово евакуювали з Кінбурнської коси всіх мирних мешканців. Депортували", - додав Кім.

Що відбувається на Кінбурнській косі

Нагадаємо, як раніше пояснили військові, на території Кінбурнської коси досі триває військова операція.

В ОК "Південь" пояснювали, що робота ведеться дуже важка. На ситуацію впливають погодні умови та специфічне географічне розташування. Громадян також закликають дотримуватися інформаційної тиші щодо перебігу контрнаступальних операцій ЗСУ.

Додамо, що аналітики ISW припускають що українські військові можуть закріпитися на Кінбурнській косі та продовжити контрнаступ у Херсонській області.