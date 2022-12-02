Освобождение Кинбурнской косы: Ким объяснил, почему она важна

По его словам, это также усилит безопасность судов, перевозящих украинское продовольство по коридору.

"Географически Кинбурнская коса очень близко подходит к Очаковской общине. И через этот пролив есть прямое мероприятие к морским портам Николаевской области. То есть это позволит сделать невозможным обстрелы легким оружием, ПТРК, минометными и артиллерийскими снарядами судов, которые потенциально будут проходить зерновым коридором", - сказал он.

Он объяснил, с военной точки зрения, даже маленький клочок в море дает дополнительную дистанцию, как остров Змеиный или Майский (искусственный остров в Черном море, насыпанный между Кинбурнской косой и Очаковским мысом, на входе в Днепровско-Бугский лиман).

"Потому что в море - огромные открытые просторы, там это очень важно. Но в первую очередь (это - ред.) безопасность Николаевской области и конкретно Очаковской общины, которая сейчас живет не как на освобожденной территории, а под всегда возможными обстрелами России", - отметил Ким.

На вопрос журналиста, может ли коса стать плацдармом для дальнейшей деоккупации юга, он ответил, что так не считает.

"То есть плацдарм может быть где угодно. Но там - одна дорога на Кинбурн и выход, которым сложно воспользоваться. Она будет заминирована и под огнем", - подчеркнул Ким.

По его словам, контроль над косой позволит увеличить военно-морскую активность и контролировать ряд портов, а именно Николаевского, а также идущих по Южному Бугу - Новоодесский и Вознесенский, они смогут работать. Также и терминалы "Нибулона".

"(Присоединение к зерновому коридору этих портов - ред.) возможно. Но это - решение высшего руководства. И переговоров. Потому что, прежде всего, они должны юридически присоединиться к этому коридору. Физически уже возможно (сейчас - ред.)", - говорит Ким.

Он подытожил, что после освобождения Херсона под контролем россиян остались буквально несколько населенных пунктов на Кинбурнской косе, а именно: Покровка, Покровское и Васильевка.

"Чтобы вы понимали, россияне принудительно эвакуировали из Кинбурнской косы всех мирных жителей. Депортировали", - добавил Ким.

Что происходит на Кинбурнской косе

Напомним, как ранее объяснили военные, на территории Кинбурнской косы до сих пор идет военная операция.

В ОК "Юг" объясняли, что работа ведется очень тяжелая. На ситуацию влияют погодные условия и специфическое географическое расположение. Граждан также призывают соблюдать информационную тишину о ходе контрнаступательных операций ВСУ.

Добавим, аналитики ISW предполагают, что украинские военные могут закрепиться на Кинбурнской косе и продолжить контрнаступление в Херсонской области.