Що відбувається на Кінбурнській косі: відповідь Гуменюк

Про це передає РБК-Україна з посиланням на слова керівниці прес-центру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

"Там відбувається те саме, що відбувається по всій Україні - війна. Там відбуваються бойові дії, і робота дуже складна, зокрема і через те, що специфічні і погодні умови (шторми, вітер), специфічне і саме географічне розташування", - сказала вона.

Окрім того, Гуменюк зазначила, що про Кінбурнську косу говорять і в контексті "зернового коридору", адже миколаївські порти можливо додати до ініціативи лише після повного звільнення області.

"Усе це - дуже великий спектр факторів, які треба враховувати і дочекатися офіційного зведення Генерального штабу, тільки вони можуть сповістити про те, що дійсно відбувається, і коли дійсно можна радіти", - додала вона.

Нагадаємо, аналітики ISW повідомляли, що українські військові можуть закріпитися на Кінбурнській косі та продовжити контрнаступ у Херсонській області.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначав, що ЗСУ залишилося деокупувати три населені пункти на Кінбурнській косі, щоб повністю звільнити Миколаївську область.

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