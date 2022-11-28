ЗСУ можуть закріпитися на Кінбурнській косі та продовжити звідти контрнаступ у Херсонській області, - ISW
Російські оборонні позиції свідчать про те, що окупанти сприймають перспективу українського контрнаступу через річку Дніпро як серйозну загрозу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW)
Аналітики зазначають, що набір укріплень армії РФ на Кінбурнській косі та навколо неї вказує на те, що загарбники не планують утримувати позиції на самій Косі, якщо ЗСУ почнуть контрнаступ на неї.
"Найбільш ймовірно, росіяни очікують, що українці звільнять Кінбурнську косу та мають намір перешкодити їм просунутися до материкової частини Херсонської області й захищатися на території, що безпосередньо оточує з’єднання Коси з материковою частиною області", - припускають в ISW.
Фахівці пояснюють, що рівневі лінії оборони у цьому регіоні забезпечують російські сили кількома резервними позиціями, якщо одна лінія оборони впаде, а решта залишиться.
"Оборона поблизу Коси свідчить про те, що російські війська стурбовані тим, що українські сили можуть закріпитися на Косі або поблизу неї та використовувати її як базу для наступу із заходу", - додали в Інституті вивчення війни.
Основні переломи у військових діях, що тривали 27 листопада:
- Український Генштаб повідомив, що російські офіційні особи готуються до чергової хвилі прихованої мобілізації, яка розпочнеться 10 грудня в РФ та на окупованих територіях України.
- Російські мілблогери широко критикували Федеральну митну службу РФ за затримки митного оформлення та виключення товарів подвійного призначення, які волонтерські рухи відправляли російським військовим.
- У Генштабі України повідомляли, що російські війська на лінії Сватове-Кремінна ведуть оборонні дії в районі Куп'янська та наступальні дії на захід від Кремінної.
- Російські джерела повідомляли, що українські війська продовжували контрнаступальні дії на Сватове та Кремінну.
- Російські війська продовжували наступальні дії в районі Авдіївки.
- Російські війська завдали ударів по містах Дніпро, Кривий Ріг і Запоріжжя.
- Російські окупанти продовжували примусово перевозити українських дітей з окупованих територій Луганської області до РФ під виглядом того, що діти потребують спеціального медичного догляду.
Нагадаємо, ЗСУ за добу знищили командний пункт і 3 склади окупантів у Херсонській та Запорізькій областях.
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