ЗСУ можуть закріпитися на Кінбурнській косі та продовжити звідти контрнаступ у Херсонській області, - ISW

Російські оборонні позиції свідчать про те, що окупанти сприймають перспективу українського контрнаступу через річку Дніпро як серйозну загрозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW)

Аналітики зазначають, що н абір укріплень армії РФ на Кінбурнській косі та навколо неї вказує на те, що загарбники не планують утримувати позиції на самій Косі, якщо ЗСУ почнуть контрнаступ на неї.

"Найбільш ймовірно, росіяни очікують, що українці звільнять Кінбурнську косу та мають намір перешкодити їм просунутися до материкової частини Херсонської області й захищатися на території, що безпосередньо оточує з’єднання Коси з материковою частиною області", - припускають в ISW.

Фахівці пояснюють, що р івневі лінії оборони у цьому регіоні забезпечують російські сили кількома резервними позиціями, якщо одна лінія оборони впаде, а решта залишиться.

"Оборона поблизу Коси свідчить про те, що російські війська стурбовані тим, що українські сили можуть закріпитися на Косі або поблизу неї та використовувати її як базу для наступу із заходу", - додали в Інституті вивчення війни.

Основні переломи у військових діях, що тривали 27 листопада: