Звільнення з армії за сімейними обставинами: чи можуть мобілізувати повторно

Для того, щоб звільнитись з військової служби за сімейними обставинами, необхідно мати відповідні підстави. При цьому людина перебуватиме на обліку в ТЦК та СП.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Ярослав Звоненко .

Чи можуть мобілізувати повторно звільненого зі служби за сімейними обставинами

За словами експерта, після того, як військовослужбовець завершує процедуру звільнення з військової служби (за сімейними обставинами), він та його особова справа направляються до відповідного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Там колишній військовий має стати на облік.

"Одразу ж по прибуттю в ТЦК та СП він має можливість отримати відстрочку від мобілізації на тих же підставах, за якими звільнявся, адже майже всі вони схожі", - зауважив юрист.

Водночас може трапитись ситуація, коли людина втрачає підставу, яка надавала йому право бути звільненим з військової служби.

Як приклад Звоненко навів звільнення зі служби за сімейними обставинами - для догляду за батьками з інвалідністю I чи II групи (за відсутності інших родичів, здатних це робити).

Якщо людина, за якою доглядав колишній військовий, помирає - підстава для звільнення зі служби (отримання відстрочки) також втрачається. Отже, після цього військовозобов'язаний може бути знову мобілізований.

Загальна мобілізація в Україні

Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України 24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні".

Того ж дня очільник держави видав указ №69/2022 "Про загальну мобілізацію" - для поповнення ЗСУ та інших військових формувань новими військовослужбовцями по всій території країни.

Згодом воєнний стан і мобілізацію в Україні неодноразово продовжували.

На початку квітня 2024 року Зеленський підписав закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

В цілому ж призову в Україні підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років без протипоказань щодо здоров'я та права на відстрочку (при цьому чоловіки віком 18-25 років вважаються призовниками й у більшості випадків не можуть бути мобілізовані).

У лютому 2025 року Міністерство оборони України офіційно розпочало проект "Контракт 18-24". Йдеться про добровільну ініціативу для українців віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік (і отримати за це винагороду в розмірі 1 млн гривень).