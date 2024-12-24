Чи можна оформити відстрочку від служби дистанційно: пояснення юриста

В Україні можливість оформити відстрочку від мобілізації дистанційно було запроваджено нещодавно - через застосунок "Резерв+".

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла юристка військового права ЮК "Приходько та партнери" Діана Тернова .

Хто і як може оформити відстрочку онлайн

Експерт пояснила, що про можливість дистанційного оформлення відстрочки через "Резерв+" йдеться у пункті 59 постанови Кабінету міністрів №560 від 16 травня 2024 року.

Згідно з ним, відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації може оформлятися за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів - на підставі даних, отриманих з інших державних реєстрів або баз даних (які підтверджують, що військовозобов'язаний має право на відстрочку з підстав, визначених статтею 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію").

Тернова зауважила, що наразі така можливість є лише у певних категорій осіб:

у студентів

в осіб з інвалідністю

у батьків, на утриманні яких перебуває троє чи більше дітей

"Проте і тут потрібно розуміти, що навіть ці категорії людей зможуть оформити відстрочку таким чином лише в тому разі, якщо вони перебувають на обліку та вся необхідна інформація підтягнулась у "Резерві+" та інших реєстрах з яких буде братися інформація", - наголосила юрист.

Крім того, вона акцентувала на тому, що особа, яка оформлює відстрочку через "Резерв+", не може отримати паперове підтвердження у вигляді довідки про надання відстрочки, яка передбачена вищезгаданою постановою.

"Адже така довідка видається як результат рішення комісії (яка схвалює рішення про надання відстрочки). А при оформленні відстрочки електронно, комісія не засідає. Інформація просто береться з державних реєстрів або баз даних, які підтверджують, що військовозобов'язаний має право на відстрочку", - підсумувала експерт.