На звільненій території Херсонської області виявили склад російської зброї (фото)

У ході стабілізаційних заходів на деокупованих територіях Херсонської області вдалося виявити арсенал російської зброї. Також правоохоронці знйшли місця, де катували цивільних мешканців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ.
"Серед виявленого - понад пів тисячі артснарядів та боєприпасів до реактивних систем залпового вогню "Град" і "Ураган", а також більше сотні протитанкових керованих ракет і протитанкових мін", - йдеться у повідомленні.
За інформацією СБУ, свій арсенал окупанти покинули під час відступу від стрімкого контрнаступу українських військ на Херсонському напрямку. Замаскований склад із ворожими боєприпасами знаходився в приміщенні будинку культури селища Велика Олександрівка. Всі вилучені російські засоби ураження передано для потреб ЗСУ.
"СБУ встановила численні факти вбивств і катувань місцевих жителів під час тимчасової окупації району. Використовуючи масові розстріли і тортури, ворог намагався залякати людей і змусити їх "здавати" місця перебування учасників руху спротиву на півдні нашої держави", - додали правоохоронці.
Окупанти не давали місцевим ховати загиблих на цвинтарі, також задокументовано факт викрадення мешканки селища, яку росіяни "звинуватили" у коригуванні артобстрілів. На території місцевого гаражного кооперативу виявлено вороже "СТО", до якого окупанти звозили викрадені автомобілі та розбирали їх на запчастини.
Нагадаємо, що на початку жовтня підрозділи Збройних сил України зайшли в декілька населених пунктів на півночі Херсонської області, а саме в Старосілля, Новодмитрівку, Велику Олександрівку, Малу Олександрівку, Давидів Брід.
Вже 12 жовтня, стало відомо, що українські захисники деокупували вже 75 населених пунктів у Херсонській області.
Також ми писали, що ЗСУ знищили командно-наглядовий пункт окупантів у Херсонській області.
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