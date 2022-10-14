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На освобожденной территории Херсонской области обнаружен склад российского оружия (фото)

Фото: На освобожденной территории Херсонской области обнаружили склад российского оружия (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В ходе стабилизационных мер на деоккупированных территориях Херсонской области удалось обнаружить арсенал российского оружия. Также правоохранители нашли места, где пытали гражданских жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ.

"Среди обнаруженного - более полутысячи артснарядов и боеприпасов к реактивным системам залпового огня "Град" и "Ураган", а также более сотни противотанковых управляемых ракет и противотанковых мин", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, свой арсенал оккупанты покинули во время отступления от стремительного контрнаступления украинских войск на Херсонском направлении. Замаскированный склад с вражескими боеприпасами находился в помещении дома культуры поселка Большая Александровка. Все изъятые российские средства поражения переданы нуждам ВСУ.

"СБУ установила многочисленные факты убийств и пыток местных жителей во время временной оккупации района. Используя массовые расстрелы и пытки, враг пытался запугать людей и заставить их сдавать места пребывания участников движения сопротивления на юге нашего государства", - добавили правоохранители.

Оккупанты не давали местным хоронить погибших на кладбище, также задокументирован факт похищения жительницы поселка, которую россияне "обвинили" в корректировке артобстрелов. На территории местного гаражного кооператива обнаружено враждебное "СТО", в которое оккупанты свозили угнанные автомобили и разбирали их на запчасти.

Напомним, что в начале октября подразделения Вооруженных сил Украины зашли в несколько населенных пунктов на севере Херсонской области, а именно в Староселье, Новодмитровку, Большую Александровку, Малую Александровку, Давыдов Брид.

Уже 12 октября стало известно, что украинские защитники деоккупировали уже 75 населенных пунктов в Херсонской области .

Также мы писали, что ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов в Херсонской области.

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