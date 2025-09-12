ua en ru
Освобожденный Лукашенко политзаключенный исчез после отказа покидать Беларусь

Пятница 12 сентября 2025 20:30
Освобожденный Лукашенко политзаключенный исчез после отказа покидать Беларусь Фото: Николай Статкевич (spring96.org)
Автор: Иван Носальский

Лидер партии "Народная громада" Николай Статкевич, которого недавно освободил диктатор Александр Лукашенко, пропал. Ранее он отказался выезжать из Беларуси.

Об этом рассказали на пресс-конференции бывших политзаключенных в Вильнюсе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Ранее советник Светланы Тихановской Денис Кучинский рассказал, что Статкевич, когда его вывозили в Литву, "практически выбил дверь, вылетел из автобуса и побежал на территорию Беларуси".

Несколько часов он находился у границы на белорусской стороне, что зафиксировали камеры наблюдения. Жена, американские дипломаты и несколько сопровождающих пытались убедить его покинуть страну, однако попытки оказались безуспешными. Литовская сторона подтвердила, что Статкевич не пересек границу.

В то же время 11 сентября пропагандистские белорусские телеграм-каналы заявляли, что Статкевич якобы перешел границу с Литвой, но уже на следующее утро начали писать о его "исчезновении".

Один из недавно освобожденных политзаключенных, активист "Народной громады" Сергей Спарыш, рассказал, что видел Статкевича 11 сентября в тюрьме КГБ, где он находился в "отличном моральном состоянии".

При этом Спарыш выразил серьезную озабоченность состоянием его здоровья и призвал политиков, включая президента США Дональда Трампа, добиваться для Статкевича возможности нормально жить в Беларуси и общаться с родными и соратниками. По словам Спарыша, Статкевич уверен, что настоящий лидер Беларуси не может жить за пределами страны.

Известно, что Статкевич страдает сердечными заболеваниями, хроническим бронхитом, несколько раз болел COVID-19 и перенес пневмонию в тюрьме. В одиночной камере он провел более 2,5 лет.

Освобождение политзаключенных

Напомним, 11 сентября президент Литвы Гитанас Науседа рассказал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко освободил более 50 политзаключенных.

По словам Науседы, на тот момент все освобожденные политзаключенные уже находились на территории Литвы.

