В освобожденной Харьковской области нашли еще одну пыточную оккупантов (видео)
Полицейские обнаружили еще одну пыточную российских оккупантов. Она находилась в селе Пески-Радьковские, в освобожденной Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины.
По данным правоохранителей, когда российские военнослужащие вошли в село, они выгнали местных из их домов и сами поселились там.
"Полицейские обнаружили в погребе еще одну пыточную, где в нечеловечных условиях содержали местных. Людей запугивали, избивали и издевались", - говорится в сообщении.
Убегая из села, российские оккупанты оставили разграбленные дома, грязь и нечистоты. А в домах, в которых жили, - "растяжки" на дверях.
Как сообщалось, оккупанты и коллаборанты покинули Боровскую общину в Харьковской области в конце сентября. Уже 27 сентября ВСУ взяли под свой контроль село Пески-Радьковские.
Напомним, в Харьковской области правоохранители обнаружили по меньшей мере 10 пыточных оккупантов.
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