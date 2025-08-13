Звільненим з полону військовим збільшать відпустки і виплати: що пропонує Шмигаль

"Провели зустріч зі звільненими з полону військовослужбовцями. Це був відкритий і конструктивний діалог, спрямований на визначення пріоритетів для успішної реінтеграції наших воїнів", - сказано у повідомленні.

Зокрема, обговорювалося широке коло питань, з якими зазвичай стикаються військові після повернення з полону. Шмигаль запевнив, що усі конструктивні пропозиції взяті на опрацювання.

Також, за його словами, ведеться робота над системними змінами. До Верховної Ради направили низку законопроєктів, покликаних покращити систему реінтеграції.

Зокрема, мова йде про те, щоб законодавчо закріпити за військовими відпустку у 90 днів. Також пропонується надати військовим додаткову щомісячну грошову виплату в розмірі 50 тисяч грн.

"Домовилися про створення ефективної "дорожньої карти" супроводу звільнених воїнів. Маємо посилювати захист і підтримку наших воїнів, що повернулися з полону. Їхня гідність та повне відновлення - наш пріоритет", - додав Шмигаль.