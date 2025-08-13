RU

Общество Образование Деньги Изменения

Освобожденным из плена военным увеличат отпуска и выплаты: что предлагает Шмыгаль

Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль (facebook.com)
Автор: Антон Корж

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль 13 августа провел встречу с освобожденными из российского плена военнослужащими. Главной темой обсуждения стала реинтеграция бывший пленных обратно в армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"Провели встречу с освобожденными из плена военнослужащими. Это был открытый и конструктивный диалог, направленный на определение приоритетов для успешной реинтеграции наших воинов", - сказано в сообщении.

В частности, обсуждался широкий круг вопросов, с которыми обычно сталкиваются военные после возвращения из плена. Шмыгаль заверил, что все конструктивные предложения взяты на обработку.

Также, по его словам, ведется работа над системными изменениями. В Верховную Раду направили ряд законопроектов, призванных улучшить систему реинтеграции.

В частности, речь идет о том, чтобы законодательно закрепить за военными отпуск в 90 дней. Также предлагается предоставить военным дополнительную ежемесячную денежную выплату в размере 50 тысяч грн.

"Договорились о создании эффективной "дорожной карты" сопровождения освобожденных воинов. Должны усиливать защиту и поддержку наших воинов, вернувшихся из плена. Их достоинство и полное восстановление - наш приоритет", - добавил Шмыгаль.

 

 

 

Напомним, недавно Министерство здравоохранения Украины (Минздрав) обновило перечень учреждений здравоохранения, которые оказывают медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь освобожденным из плена военнослужащим, полицейским, спасателям и гражданским лицам.

Историк Роман Бессмертный объяснил, что возвращение гражданских украинцев из России не является обменом военнопленными, а касается заложников по международному праву. Это важно для привлечения РФ к ответственности, ведь РФ незаконно брала гражданских, в том числе женщин и детей, в заложники. Бессмертный подчеркнул, что правильное определение этих лиц поможет поддержать судебные иски против России.

