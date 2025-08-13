Освобожденным из плена военным увеличат отпуска и выплаты: что предлагает Шмыгаль

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль 13 августа провел встречу с освобожденными из российского плена военнослужащими. Главной темой обсуждения стала реинтеграция бывший пленных обратно в армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"Провели встречу с освобожденными из плена военнослужащими. Это был открытый и конструктивный диалог, направленный на определение приоритетов для успешной реинтеграции наших воинов", - сказано в сообщении.

В частности, обсуждался широкий круг вопросов, с которыми обычно сталкиваются военные после возвращения из плена. Шмыгаль заверил, что все конструктивные предложения взяты на обработку.

Также, по его словам, ведется работа над системными изменениями. В Верховную Раду направили ряд законопроектов, призванных улучшить систему реинтеграции.

В частности, речь идет о том, чтобы законодательно закрепить за военными отпуск в 90 дней. Также предлагается предоставить военным дополнительную ежемесячную денежную выплату в размере 50 тысяч грн.

"Договорились о создании эффективной "дорожной карты" сопровождения освобожденных воинов. Должны усиливать защиту и поддержку наших воинов, вернувшихся из плена. Их достоинство и полное восстановление - наш приоритет", - добавил Шмыгаль.