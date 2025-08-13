ua en ru
Ср, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Освобожденным из плена военным увеличат отпуска и выплаты: что предлагает Шмыгаль

Украина, Среда 13 августа 2025 22:10
UA EN RU
Освобожденным из плена военным увеличат отпуска и выплаты: что предлагает Шмыгаль Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль (facebook.com)
Автор: Антон Корж

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль 13 августа провел встречу с освобожденными из российского плена военнослужащими. Главной темой обсуждения стала реинтеграция бывший пленных обратно в армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"Провели встречу с освобожденными из плена военнослужащими. Это был открытый и конструктивный диалог, направленный на определение приоритетов для успешной реинтеграции наших воинов", - сказано в сообщении.

В частности, обсуждался широкий круг вопросов, с которыми обычно сталкиваются военные после возвращения из плена. Шмыгаль заверил, что все конструктивные предложения взяты на обработку.

Также, по его словам, ведется работа над системными изменениями. В Верховную Раду направили ряд законопроектов, призванных улучшить систему реинтеграции.

В частности, речь идет о том, чтобы законодательно закрепить за военными отпуск в 90 дней. Также предлагается предоставить военным дополнительную ежемесячную денежную выплату в размере 50 тысяч грн.

"Договорились о создании эффективной "дорожной карты" сопровождения освобожденных воинов. Должны усиливать защиту и поддержку наших воинов, вернувшихся из плена. Их достоинство и полное восстановление - наш приоритет", - добавил Шмыгаль.

Напомним, недавно Министерство здравоохранения Украины (Минздрав) обновило перечень учреждений здравоохранения, которые оказывают медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь освобожденным из плена военнослужащим, полицейским, спасателям и гражданским лицам.

Историк Роман Бессмертный объяснил, что возвращение гражданских украинцев из России не является обменом военнопленными, а касается заложников по международному праву. Это важно для привлечения РФ к ответственности, ведь РФ незаконно брала гражданских, в том числе женщин и детей, в заложники. Бессмертный подчеркнул, что правильное определение этих лиц поможет поддержать судебные иски против России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис Шмыгаль
Новости
Трамп хочет провести немедленную встречу с участием Зеленского и Путина и назвал условие
Трамп хочет провести немедленную встречу с участием Зеленского и Путина и назвал условие
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия