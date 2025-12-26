Звільненим із російського полону цивільним виплатять 50 тисяч гривень: що відомо

Звільнені з російського полону цивільні українці отримуватимуть разову грошову допомогу у розмірі 50 тисяч гривень. Подати заявку можна до Міністерства розвитку громад та територій України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву прем’єр-міністра України Юлії Свириденко .

Хто має право на 50 тисяч гривень

Йдеться про цивільних громадян України, яких Росія незаконно позбавила свободи та які були звільнені з полону. Для отримання виплати необхідно подати заяву та довідку від Обʼєднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених і незаконно позбавлених волі осіб.

Цивільні, які повернулися в Україну самостійно, додатково мають надати документ від правоохоронних органів про визнання їх потерпілими у кримінальному провадженні.

Незалежно від юридичного статусу, всі звільнені з російської неволі цивільні отримують базову підтримку від держави. Зокрема, їм надають продукти харчування, засоби гігієни, сезонний одяг і взуття, а також безоплатну правничу, медичну та соціальну допомогу.

Виплати до 100 тисяч гривень і щорічна допомога

Крім разової допомоги у 50 тисяч гривень, звільнені з полону цивільні та члени родин полонених, яким Комісія встановила факт незаконного позбавлення свободи внаслідок збройної агресії РФ, мають право на:

одноразову виплату у 100 тисяч гривень після звільнення;

щорічну допомогу у розмірі 100 тисяч гривень за кожен рік перебування в полоні.

Право на щорічну виплату також поширюється на членів сімей полонених.

Скільки коштів уже виплатили

За словами Свириденко, станом на сьогодні держава вже здійснила майже 12 тисяч таких виплат на загальну суму близько 1,2 млрд гривень. З них: