Освобожденным из российского плена гражданским выплатят 50 тысяч гривен: что известно

Освобожденные из российского плена гражданские украинцы будут получать разовую денежную помощь в размере 50 тысяч гривен. Подать заявку можно в Министерство развития общин и территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко .

Кто имеет право на 50 тысяч гривен

Речь идет о гражданских гражданах Украины, которых Россия незаконно лишила свободы и которые были освобождены из плена. Для получения выплаты необходимо подать заявление и справку от Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных и незаконно лишенных свободы лиц.

Гражданские, которые вернулись в Украину самостоятельно, дополнительно должны предоставить документ от правоохранительных органов о признании их потерпевшими в уголовном производстве.

Независимо от юридического статуса, все освобожденные из российской неволи гражданские получают базовую поддержку от государства. В частности, им предоставляют продукты питания, средства гигиены, сезонную одежду и обувь, а также бесплатную юридическую, медицинскую и социальную помощь.

Выплаты до 100 тысяч гривен и ежегодная помощь

Кроме разовой помощи в 50 тысяч гривен, освобожденные из плена гражданские и члены семей пленных, которым Комиссия установила факт незаконного лишения свободы в результате вооруженной агрессии РФ, имеют право на:

единовременную выплату в 100 тысяч гривен после освобождения;

ежегодную помощь в размере 100 тысяч гривен за каждый год пребывания в плену.

Право на ежегодную выплату также распространяется на членов семей пленных.

Сколько средств уже выплатили

По словам Свириденко, по состоянию на сегодня государство уже осуществило почти 12 тысяч таких выплат на общую сумму около 1,2 млрд гривен. Из них: