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На звільнених восени територіях Харківської області виявили понад 500 вбитих цивільних

Фото: перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На звільнених територіях Харківської області виявили 530 тіл цивільних. Ці люди загинули під час тимчасової окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна в ефірі телемарафону.

"Починаючи з 7 вересня і по сьогоднішній день на звільнених територіях Харківської області виявлено 530 тіл цивільних. Всі ці люди загинули в період окупації. 225 - це жінки, 257 чоловіки та 19 дітей. Ще 29 осіб не встановлено", - сказав він.

При цьому Єнін зауважив, що у переважної більшості людей наявні ознаки насильницької смерті.

Нагадаємо, що на місці масового поховання в Ізюмі було вилучено близько 450 тіл загиблих.

При цьому голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Ізюмському районі виявили чотири місця масових поховань людей.

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