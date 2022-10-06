На звільнених восени територіях Харківської області виявили понад 500 вбитих цивільних

На звільнених територіях Харківської області виявили 530 тіл цивільних. Ці люди загинули під час тимчасової окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна в ефірі телемарафону.

"Починаючи з 7 вересня і по сьогоднішній день на звільнених територіях Харківської області виявлено 530 тіл цивільних. Всі ці люди загинули в період окупації. 225 - це жінки, 257 чоловіки та 19 дітей. Ще 29 осіб не встановлено", - сказав він.

При цьому Єнін зауважив, що у переважної більшості людей наявні ознаки насильницької смерті.