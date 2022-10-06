На звільнених восени територіях Харківської області виявили понад 500 вбитих цивільних
На звільнених територіях Харківської області виявили 530 тіл цивільних. Ці люди загинули під час тимчасової окупації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна в ефірі телемарафону.
"Починаючи з 7 вересня і по сьогоднішній день на звільнених територіях Харківської області виявлено 530 тіл цивільних. Всі ці люди загинули в період окупації. 225 - це жінки, 257 чоловіки та 19 дітей. Ще 29 осіб не встановлено", - сказав він.
При цьому Єнін зауважив, що у переважної більшості людей наявні ознаки насильницької смерті.
Нагадаємо, що на місці масового поховання в Ізюмі було вилучено близько 450 тіл загиблих.
При цьому голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Ізюмському районі виявили чотири місця масових поховань людей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.