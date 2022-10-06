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На освобожденных осенью территориях Харьковской области обнаружили более 500 убитых гражданских

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Четверг 06 октября 2022 22:20
На освобожденных осенью территориях Харьковской области обнаружили более 500 убитых гражданских Фото: первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

На освобожденных территориях Харьковской области обнаружили 530 гражданских тел. Эти люди погибли в период временной оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого замминистра внутренних дел Евгения Енина в эфире телемарафона.

"Начиная с 7 сентября и по сегодняшний день на освобожденных территориях Харьковской области обнаружено 530 тел гражданских. Все эти люди погибли в период оккупации. 225 - это женщины, 257 мужчин и 19 детей. Еще 29 человек не установлены", - сказал он.

При этом Енин отметил, что у подавляющего большинства людей есть признаки насильственной смерти.

Напомним, что на месте массового захоронения в Изюме было изъято около 450 тел погибших.

При этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Изюмском районе обнаружили четыре места массовых захоронений людей.

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Министерство внутренних дел Украины Енин
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