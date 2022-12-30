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Для звільнених з полону розробили "Персональний менеджер": що це таке

Фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Мінцифри заявили про розробку "Персонального менеджера" для звільнених з російського полону. Він допомагатиме людям відновити документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, якого цитує прес-служба ОП.

За словами, було розроблено рішення "Персональний менеджер", завдяки якому звільнені з полону зможуть отримати допомогу у відновленні паспорта, свідоцтва про шлюб, водійського посвідчення тощо.

Міністр пояснив, що для кожного полоненого в додатку держпослуг "Дія" буде створено персональну картку, і за ним закріплюватиметься менеджер підтримки.

Нагадаємо, також ми писали, що в російському полоні перебувають понад 3 тисяч українських військових. Ще близько 15 тисяч осіб вважаються безвісти зниклими, включаючи багатьох цивільних осіб.

Додамо, нещодавно в українській розвідці анонсували хороші новини щодо звільнення полонених найближчим часом.

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Михайло ФедоровМіністерство цифрової трансформаціїДия