Робота триває. В ГУР анонсували новини щодо звільнення полонених

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Він розповів, що 29 грудня відбулася зустріч глави Офісу президента Андрія Єрмака у Координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими.

"Триває серйозна взаємодія і планова робота і по звільненню майбутньому, і по супроводу і захисту прав наших полонених", - зазначив Юсов.

Представник ГУР МО також додав, що на зустрічі був присутній міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



"Багато цікавих новин ми вже найближчим часом побачимо і в цій сфері також", - додав розвідник.