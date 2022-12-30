Робота триває. В ГУР анонсували новини щодо звільнення полонених
Робота зі звільнення українських захисників з полону РФ триває. Найближчим часом варто очікувати позитивних новин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.
Він розповів, що 29 грудня відбулася зустріч глави Офісу президента Андрія Єрмака у Координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими.
"Триває серйозна взаємодія і планова робота і по звільненню майбутньому, і по супроводу і захисту прав наших полонених", - зазначив Юсов.
Представник ГУР МО також додав, що на зустрічі був присутній міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Багато цікавих новин ми вже найближчим часом побачимо і в цій сфері також", - додав розвідник.
Нагадаємо, 21 вересня відбувся масштабний обмін полоненими. Україні вдалося звільнити 215 українських захисників, серед них 108 бійців "Азова" та 10 іноземців.
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