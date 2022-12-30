Для освобожденных из плена разработали "Персональный менеджер": что это такое

По словам, было разработано решение "Персональный менеджер", благодаря которому освобожденные из плена смогут получить помощь в восстановлении паспорта, свидетельства о браке, водительских прав и т.д.

Министр пояснил, что для каждого пленника в приложении госуслуг "Дія" будет создана персональная карточка, и за ним будет закрепляться менеджер поддержки.

Напомним, также мы писали, что в российском плену находятся более 3 тысяч украинских военных. Еще около 15 тысяч человек считаются пропавшими без вести, включая многих гражданских лиц.

Добавим, недавно в украинской разведке анонсировали хорошие новости по освобождению пленных в ближайшее время.

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