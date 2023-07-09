На звільнених околицях Бахмута ексгумували десятки тіл, більшість з них - росіяни

"85 останків за 5 днів ексгумували. Серед них встановили трьох українських бійців і 52 російських", - йшлось в повідомленні.

На деяких тілах російських військових знайшли білі та червоні браслети - вони свідчать про наявність інфекційних хвороб, зокрема ВІЛ та туберкульозу. В одного з бійців був шеврон ПВК "Вагнер", в іншого - акт прийняття годинника, що був виданий виправною колонією.

За даними "Донбас. Реалії", ексгумація відбувалася під обстрілами російських військ. Останки належать людям, які загинули, орієнтовно, в лютому-березні цього року.

Після експертиз тіла російських військових обміняють на тіла українських бійців

Нагадаємо, ми повідомляли, що японська поліція навчатиме своїх українських колег досвіду з ексгумації жертв війни. До Японії приїде група з 10 правоохоронців..

Ексгумація та жертви війни в Україні

В Ізюмі Харківської області на місці масового поховання людей вже ексгумували 427 тіл. П'ятеро з яких - діти. ЗСУ звільнили Ізюм 11 вересня, після чого там було виявлено місце масового поховання людей в лісі.

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що з моменту деокупації територій було виявлено 1370 тіл загиблих українців, більшість з яких були вбиті зі стрілецької зброї, або померли від мінно-вибухових травм. Однак, особистості 197 людей досі залишаються невідомими.

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